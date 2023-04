Pnrr: Mit chiude positivamente tema concessioni portuali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il confronto odierno del vicepremier e ministro Matteo Salvini con il ministro Raffaele Fitto ha consentito di condividere e chiudere il tema delle linee guida per le concessioni portuali che permette il traguardo di una importante milestone connessa alla terza rata del Pnrr. Sono stati altresì definiti gli ulteriori obiettivi del secondo, terzo e quarto trimestre 2023. Dalla base di tale confronto è stata anche chiarita una scheda tecnica legata all'attuazione degli interventi che vede in particolare rilevanza il ruolo di Rfi: si tratta di attualizzare i progetti e capirne la reale fattibilità nel più breve tempo possibile. Lo rende noto il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit). Rispetto ad altri obiettivi Pnrr del Mit, è stato condiviso lo stato di attuazione delle due misure relative alle stazioni di rifornimento ad idrogeno sulla rete ferroviaria e su quella stradale. Mentre sulla prima il target quantitativo dell’assegnazione delle risorse per 10 progetti è stato raggiunto, per la seconda l’identificazione di 35 progetti rispetto ai 40 previsti dal Pnrr non sembra destare particolari preoccupazioni, anche in vista di una rimodulazione parziale del target già in discussione con i competenti uffici della Commissione europea. Nessuna criticità infine - conclude il Mit - sull’obiettivo di giugno, dove saranno aggiudicati tutti gli appalti per il rinnovo di treni Tpl e intercity. (Com)