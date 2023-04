Sudan: Tajani, situazione preoccupante, seguiamo sviluppi situazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione in Sudan è preoccupante. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in conferenza stampa congiunta alla Farnesina con l’omologo svizzero Ignazio Cassis. Ci sono circa 200 cittadini italiani nel Paese, ha rilevato Tajani, evidenziando il lavoro dell’Unità di crisi del ministero insieme all’ambasciatore in Sudan. “Minuto per minuto seguiamo gli sviluppi della situazione”, ha aggiunto il ministro, ribadendo l’invito alle parti in conflitto verso un cessate il fuoco e quindi un dialogo, “per mettere in sicurezza tutti i nostri concittadini”. (Res)