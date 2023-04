Italia-Svizzera: Tajani, Berna è neutrale ma può giocare ruolo per la stabilità generale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Svizzera è un Paese neutrale ma può giocare un ruolo importante per la stabilità generale, per la sua storia e la sua capacità di saper dialogare con tutti. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in conferenza stampa congiunta alla Farnesina con l’omologo svizzero Ignazio Cassis. In questo momento storico “sono convinto che la Svizzera possa essere protagonista di iniziative e luogo di incontro tra parti contrapposte”, come per la questione ucraina, con un’attenzione particolare alle centrali nucleari civili, ha detto Tajani, citando poi anche la crisi in Siria e quella sul nucleare iraniano. (Res)