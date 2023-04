Germania: Huawei tra i finanziatori della Conferenza per la sicurezza cibernetica di Potsdam

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo telecomunicazioni cinese Huawei è tra i finanziatori della Conferenza per la sicurezza cibernetica nazionale che l'Istituto “Hasso Plattner” dell'Università di Potsdam (Hpi) organizza a cadenza annuale nel capoluogo del Brandeburgo. È quanto riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, aggiungendo che l'Hpi non ha reso noto il contributo dell'azienda sospettata di effettuare attività di spionaggio per conto dell'intelligence di Pechino. Alla guida del dipartimento per la sicurezza informatica dell'Hpi, Christian Doerr ha dichiarato che l'istituto non divulga informazioni sui finanziamenti di nessun partner, non soltanto di Huawei. Doerr ha aggiunto che, “come istituzione scientifica”, alla Conferenza per la sicurezza cibernetica nazionale, l'Hpi intende raccogliere “informazioni e opinioni diverse”. Le conclusioni che se ne traggono “devono essere decise nel processo politico”. Poiché è tra i principali fornitori di telecomunicazioni e tecnologia dell'informazione al mondo, Huawei è “un attore rilevante" e quindi partner dell'evento dal 2019. Tuttavia, come sottolineato da Doerr i partecipanti alla conferenza, che quest'anno si è svolta il 19 e 20 aprile, sono stati “esplicitamente invitati da un'ampia varietà di aree per poter discutere aspetti importanti in maniera controversa”. Doerr ha quindi osservato: “Stiamo espressamente promuovendo la discussione di tutte le questioni rilevanti per la sicurezza e critiche della sicurezza informatica”. Non è ancora chiaro se la Conferenza per la sicurezza cibernetica nazionale continuerà a lavorare con Huawei come partner in futuro. Al riguardo, Doerr ha affermato che l'Hpi valuta e discute “ogni anno” la composizione dei partner e lo svolgimento dell'evento. Doerr ha quindi evidenziato che è “sempre importante offrire a tutti gli attori interessati una piattaforma neutrale per condurre discussioni approfondite e interessanti”, mentre sono “sempre sotto controllo” la situazione della sicurezza e le sue attuali valutazioni da parte delle autorità competenti. (segue) (Geb)