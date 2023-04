Germania: Huawei tra i finanziatori della Conferenza per la sicurezza cibernetica di Potsdam (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con Huawei, altre 12 società sono elencate come sostenitori dell'evento, tra cui il fornitore di reti statunitense Cisco, Google, Microsoft, il gruppo per i software tedesco Sap e Deutsche Telekom. Alla conferenza partecipano tradizionalmente i vertici dell'apparato di sicurezza della Germania. Tra questi, a margine dell'incontro, ha rilasciato alcune dichiarazioni Sinan Selen, vicedirettore dell'Ufficio federale per la protezione della Costituzione (Bfv), l'agenzia di intelligence interna della Germania. In particolare, il funzionario si è detto preoccupato per l'installazione di competenti di Huawei nella rete di telefonia mobile del Paese e per il loro impiego da parte delle Ferrovie tedesche (Db). Una dichiarazione simile è stata rilasciata durante la conferenza dal generale di brigata dell'esercito Wolfgang Wien, vicedirettore del Servizio federale per le informazioni (Bnd), l'agenzia di intelligence esterna tedesca. Per Wien, la Cina offre “infinite opportunità di crescita economica”, ma la Germania deve affrontare a viso aperto questo suo “partner in affari” e sapere se le sue attività sono oneste o controllato dallo Stato. Il vicedirettore del Bnd ha quindi avvertito che si dovrebbe usare cautela con le società cinesi che potrebbero essere controllate da Pechino e dovrebbero “ricavare" informazioni”. (segue) (Geb)