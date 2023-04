Germania: Huawei tra i finanziatori della Conferenza per la sicurezza cibernetica di Potsdam (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al governo tedesco è noto da tempo il legame di Huawei e del gruppo per le telecomunicazioni cinese Zte con le autorità della Cina. In particolare, l'esecutivo federale ha comunicato che “entrambe le società sono sotto il controllo del Partito comunista cinese (Pcc) a vari livelli”. Il riferimento è alle cellule della formazione che il diritto societario della Cina autorizza a istituire nelle imprese per svolgervi attività di partito qualora vi lavorino tre o più membri del Pcc. Secondo il governo di Berlino, “ciò conferisce al Pcc la capacità legale ed effettiva di garantire efficacemente il raggiungimento degli obiettivi politici influenzando la gestione e le politiche aziendali”. In base alle conoscenze del governo federale cellule del Pcc sono presenti sia in Huawei sia in Zte In particolare, nel primo gruppo, sono iscritti al partito sia il fondatore e amministratore delegato, Ren Zhengfei, sia il presidente del consiglio di amministrazione, Liang Hua. (Geb)