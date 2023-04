Migranti: Cassis, il problema va risolto alla radice

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il problema dell’immigrazione va risolto alla radice. Lo ha detto il consigliere federale e ministro degli Esteri svizzero Ignazio Cassis, in conferenza stampa alla Farnesina con il ministro degli Esteri Antonio Tajani. L’Italia è un porto d’attracco per tutto il Mediterraneo, vista la sua posizione geografica, ha rilevato Cassis. Per la Svizzera è importante che “l’Italia abbia le risorse” per svolgere un ruolo fondamentale “per tutta l’area Schengen”. (Res)