Roma: Pd Campidoglio, bene ok in commissione Urbanistica, avanti lavoro su stadio

- Il parere favorevole di oggi in commissione Urbanistica della proposta di delibera con cui si dichiara l'interesse pubblico per la realizzazione dello stadio a Pietralata "è un importante traguardo. Un obiettivo frutto di un lavoro serio e responsabile di tutte le commissioni. Ringraziamo l'assessore Maurizio Veloccia e gli uffici competenti per aver coordinato un provvedimento di valore per la città e per aver accolto le indicazioni giunte durante il lavoro delle commissioni competenti, da parte dei consiglieri". Lo dichiarano i consiglieri del Partito democratico in Campidoglio in una nota. "Siamo già al lavoro per integrare il provvedimento con tutti gli elementi migliorativi che arrivano dall'ascolto anche dal territorio, dai cittadini e dai comitati, incluse le prescrizioni da rispettare nella fase decisoria. Arriveremo presto in aula con un atto in grado di dare alla città un'opera che promuove lo sviluppo e il rilancio del territorio", concludono.(Com)