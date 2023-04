Francia-Ucraina: "Le Monde", Parigi non ha dato a Kiev informazioni utili a sorvolare Bielorussia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Francia si è rifiutata di fornire all'Ucraina delle informazioni che avrebbero permesso ai caccia di Kiev di sorvolare la Bielorussia. Lo riferisce il quotidiano "Le Monde", spiegando che "le autorità ucraine hanno sollecitato Parigi per ottenere una cartografia digitale del territorio bielorusso, uno strumento indispensabile per permettere ad aerei da combattimento o a dei droni di condurre missioni a bassa altitudine". "Queste cartografie digitali, chiamate Dted (digital terrain levation data) dai piloti, dettagliano il rilievo del terreno ma reperiscono anche gli ostacoli come le linee ad alta tensione o le pale eoliche, e soprattutto gli equipaggiamenti militari che possono rivelarsi pericolosi per gli aerei, come radar o batterie antiaeree", spiega "Le Monde". "Per giustificare il suo rifiuto", Parigi ha sostenuto che il sostegno riguarda la difesa del "solo territorio ucraino" e non la partecipazione a "operazioni su un altro territorio straniero". Il ministero della Difesa di Parigi non ha rilasciato dichiarazioni al quotidiano. (Frp)