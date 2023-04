Migranti: Tajani, solidarietà svizzera nei nostri confronti è di grande importanza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul tema migratorio, la solidarietà svizzera nei confronti dell’Italia è di grande importanza. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in conferenza stampa congiunta alla Farnesina con l’omologo svizzero Ignazio Cassis. La Confederazione ha “compreso che la questione migratoria non è soltanto una questione nazionale del mio Paese”, ma riguarda “tutta l’area Schengen, compresa la Svizzera”, ha evidenziato Tajani. Per il ministro si deve lavorare alla ricerca di soluzioni per tutte le aree di provenienza dei migranti, in particolare per l’Africa, “senza un atteggiamento colonialista ma amico”, guardando al Continente “cercando di comprendere le ragioni di ciascun Paese” e aiutando attraverso la diplomazia economica. (Res)