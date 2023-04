25 Aprile: Rocca, festa importante per libertà e democrazia, fare tesoro di memoria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 25 aprile "è importante e lo celebrerò insieme al presidente della Repubblica all'Altare della Patria, a Roma, e a seguire al mausoleo delle Fosse Ardeatine". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, a margine della cerimonia in occasione del Natale di Roma che si è tenuta questa mattina in Campidoglio. "Questa è una festa condivisa, è la festa della democrazia e della libertà - ha spiegato -. È un'occasione straordinaria e dobbiamo lavorare per una memoria di quello che è stato perché non accada mai più. Superare odi, fare tesoro di quei momenti anche per tutto quello che sta insanguinato il nostro mondo. Non penso solo all'Ucraina - ha concluso Rocca - ma anche a quello che sta accadendo in Sudan in queste ore e che non è abbastanza raccontato".(Rer)