Superbonus: Rotelli (Fd'I), interpellanza per far luce su condotta fraudolenta

- "Le operazioni condotte dalla guardia di Finanza in tutta Italia in questi mesi, hanno permesso di scoprire e interrompere numerose truffe riguardanti il superbonus. Attività illecite che Fratelli d'Italia aveva ampiamente previsto in quanto agevolate da un provvedimento scritto male che fino ad oggi è costato 9 miliardi di truffe accertate e un mancato gettito per le casse dello Stato per i prossimi anni stimato in 8-10 miliardi in meno per ogni annualità. Un bilancio disastroso che sembra potersi aggravare giorno dopo giorno come testimoniano le indagini condotte dalla Procura di Isernia su una presunta maxi-truffa milionaria su lavori mai eseguiti di alcuni castelli per i quali sono stati chiesti i benefici fiscali previsti dal superbonus. Una condotta fraudolenta che se accertata aggreverebbe ulteriormente una situazione già abbastanza deficitaria per le casse dello Stato. Per fare chiarezza sulla vicenda, bene l'interpellanza presentata alla Camera da Fratelli d'Italia, a prima firma Foti e Donzelli, in cui si chiede al governo di verificare se i castelli in questione avessero effettivamente diritto alle detrazioni del 110 per cento". Lo dichiara, in una nota, il deputato di Fratelli d'Italia, Mauro Rotelli. (Com)