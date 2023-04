Svizzera-Italia: Cassis, passo avanti nelle relazioni fiscali con accordo su transfrontalieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Svizzera e Italia hanno fatto un passo in avanti nelle relazioni fiscali con l’accordo raggiunto nella giornata di giovedì. Lo ha detto il consigliere federale e ministro degli Esteri svizzero Ignazio Cassis, in conferenza stampa alla Farnesina. Per Cassis è stata trovata una soluzione “a questo granello della black list” che verrà inserito “nell’accordo sui transfrontalieri”, ormai “in dirittura d’arrivo”. Si tratta di “un ulteriore passo avanti nelle relazioni fiscali”, che andrà poi adeguata alla nuova realtà del telelavoro. (Res)