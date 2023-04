Milano: Fisioterapista agli arresti domiciliari, è indiziato di violenza sessuale aggravata commessa nell’esercizio delle sue funzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell’ambito di un’attività di indagine in corso dal mese di febbraio, coordinata da magistrati del quinto dipartimento, questa mattina è stata data esecuzione a un’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Milano nei confronti di un fisioterapista di 46 anni esercitante le proprie funzioni presso una struttura sanitaria della Città Metropolitana di Milano, gravemente indiziato del reato di violenza sessuale aggravata commesso nell’esercizio delle sue funzioni. Il giudice ha ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza emersi dalle indagini svolte dai Carabinieri della sezione di P.G. della Procura della Repubblica di Milano in relazione alla violenza sessuale commessa dall’indagato nel corso di un trattamento di fisioterapia. A seguito della denuncia della giovane donna la Procura della Repubblica di Milano ha immediatamente avviato gli accertamenti necessari ad individuare le persone che potevano fornire le circostanze utili a ricostruire il fatto e gli altri elementi di riscontro posti alla base del provvedimento cautelare al quale è stata data esecuzione in data odierna. Non potendo escludere la presenza di altre possibili vittime gli accertamenti degli inquirenti stanno proseguendo in questa direzione. Eventuali persone informate sui fatti si possono rivolgere ai numeri 0254332570 e 0254332553, ai quali risponderanno gli operatori di polizia giudiziaria che riceveranno le segnalazioni garanzie di riservatezza garantite dalla legge. (Com)