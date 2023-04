Ita: Alfonsi (Ugl), serve piano di sviluppo per collegare Paese a grandi Capitali del mondo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rispetto a questo le aspettative del sindacato "non sono certo quelle di consegnare totalmente la compagnia del nostro Paese ad un competitor importante e capace come Lufthansa - ha sottolineato Alfonsi -. Noi, su questo, ci aspettiamo che il governo faccia la sua parte: ovvero ripensi al fatto di cedere totalmente la compagnia, ma soprattutto consegni a Lufthansa gli obiettivi primari per il Paese. Io ritengo che per sviluppare al meglio il trasporto aereo del nostro Paese noi abbiamo bisogno di collegare l'Italia alle grandi Capitali del mondo e questo - ha aggiunto il segretario - è stato quello che oggi non ci ha permesso di sviluppare a pieno il nostro trasporto aereo, perché non avendo una compagnia aerea di riferimento non siamo nelle condizioni di intercettare uno sviluppo di questo tipo. Penso che il governo debba consegnare a Lufthansa quali sono gli obiettivi che il Paese si aspetta da questa alleanza: quindi che il Paese debba essere collegato con le grandi Capitali del mondo, che ci debba essere uno sviluppo occupazionale e soprattutto che l'atteggiamento di Lufthansa non sia predatorio, ma miri a sviluppare l'azienda. Quindi ci aspettiamo un piano di sviluppo e non di cristallizzazione", ha concluso il segretario Ugl. (Rer)