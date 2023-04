Italia-Svizzera: Tajani, futuro roseo per le relazioni bilaterali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il futuro delle relazioni tra Italia e Svizzera è roseo. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in conferenza stampa congiunta alla Farnesina con l’omologo svizzero Ignazio Cassis. “Stiamo collaborando su tante questioni, anche su una più attiva” per i giochi olimpici di Milano-Cortina 2026. “La Svizzera è un Paese confinante, in cui una delle lingue ufficiali è l’italiano”, costituendo un ponte verso altre comunità, ha osservato il ministro. Tajani ha citato anche la risoluzione dei problemi legati alla gestione dei confini. “Possiamo anche adottare iniziative culturali congiunte”, come sul piano universitario, ha detto ancora il ministro. (Res)