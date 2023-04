Italia-Svizzera: Cassis, interessi comuni molto forti soprattutto su piano economico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Svizzera e Italia hanno interessi comuni molto forti, anche e soprattutto sul piano economico. Lo ha detto il consigliere federale e ministro degli Esteri svizzero Ignazio Cassis, in conferenza stampa alla Farnesina. Il rappresentante elvetico ha evidenziato come i legami non siano solo linguistici e transfrontalieri, ma anche economici, dal momento che l’Italia è il terzo partner commerciale della Confederazione, dopo Germania e Stati Uniti. (Res)