Terzo Polo: Gelmini (Azione), proseguiamo su nostre battaglie politiche, contrari a dl Cutro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In seguito alla rottura del Terzo Polo "come Azione ieri sera abbiamo fatto un incontro con l'assemblea degli iscritti di Milano, stiamo proseguendo sulle nostre battaglie politiche e abbiamo in Parlamento espresso la nostra posizione contraria sul decreto Cutro". Lo ha detto Mariastella Gelmini, vicesegretario e portavoce di Azione, rispondendo a chi le ha chiesto come procedono i lavori del partito dopo la rottura con Terzo Polo. Gelmini ha poi sottolineato che "atiamo lavorando al Pnrr: zero polemiche e a testa bassa lavorare sui contenuti e sulle proposte. La prossima settimana in Parlamento ci sarà l'informativa del ministro Fitto e, quindi, siamo concentrati sui dossier e sulle proposte che dobbiamo portare avanti come Azione". (Rem)