Pnrr: Visco, per un piano che funzioni serve capacità centrale di controllo e di gestione

- Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) è la giusta opportunità per superare i fattori di ritardo dell'economia italiana, tuttavia richiede una spiccata capacità centrale di controllo e di gestione. Lo ha dichiarato il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, durante la presentazione a Londra del libro di Gianni Toniolo "Storia della Banca d'Italia. Formazione ed evoluzione di una banca centrale, 1983 - 1943". Il libro "ci aiuta a capire l'importanza per l'economia delle banche centrali in questo processo evolutivo", ha detto il governatore. Visco ha sottolineato come il modo più veloce per superare la crisi energetica causata dall'invasione russa in Ucraina, la conseguente inflazione e l'instabilità economica è assorbire questi costi il più velocemente possibile. "Per farlo serve un Pnrr che funzioni", ha detto Visco, aggiungendo però che "è un processo complesso". (Rel)