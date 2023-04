Roma: De Santis (CR), Gualtieri trasforma agenti di polizia in postini, ennesima mortificazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A partire dal 15 aprile gli agenti di polizia di Roma Capitale "hanno anche il compito notificare le raccomandate ai destinatari assenti: l'ennesima mortificazione di un corpo sempre più svuotato delle proprie funzioni tradizionali". Lo afferma in una nota il consigliere capitolino della lista Civica Raggi, Antonio De Santis. "Nonostante sia trascorso quasi un biennio dal suo insediamento in Campidoglio, il sindaco Gualtieri sembra ancora non comprendere l'importanza e il ruolo della polizia locale di Roma Capitale - spiega -. Dopo aver rinviato il concorso per il reclutamento di nuove unità al 2024 e a fronte di un rinnovo del contratto decentrato che tarda ad arrivare, questa Amministrazione riesce addirittura a fare di peggio e ad aggiungere la proverbiale beffa ai danni già prodotti: a partire dal 15 aprile, infatti, gli agenti di polizia locale di Roma Capitale hanno anche il compito notificare le raccomandate ai destinatari assenti". (segue) (Com)