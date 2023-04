Sudan: analista Badi a “Nova”, conseguenze in Libia in caso di conflitto prolungato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il conflitto in Sudan tra l’esercito di Abdel Fattah al Burhan e le milizie di Mohamed Hamdan “Hemeti” Dagalo potrebbe estendersi anche in Libia, “ma non subito”. Lo ha detto oggi ad “Agenzia Nova” Emadeddine Badi, analista libico del Global Initiative Against Transnational Organized Crime, organizzazione internazionale non governativa con sede a Ginevra. “Potrebbe esserci uno ‘spillover’ (cioè un’estensione del conflitto) in Libia se il conflitto sudanese si protraesse e se i gruppi ‘a scopo di lucro’ allineati con l’Esercito nazionale libico (Lna) decidessero che è più redditizio essere coinvolti nei combattimenti in Sudan o combattere tra di loro. Ma finora non vedo nulla di immediato al livello interno in Libia”, ha detto Badi. Vale la pena ricordare che nel Paese nordafricano sono presenti combattenti mercenari sudanesi e ciadiani, in un numero quantificabile in qualche migliaio, dislocati nel sud della Libia e attivi per lo più tra i ranghi delle forze del generale Khalifa Haftar, comandante dell’Lna. (Lit)