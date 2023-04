Libia: analista Megerisi a “Nova”, lungo conflitto in Sudan potrebbe cambiare equilibri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un conflitto prolungato in Sudan potrebbe “cambiare gli equilibri e avere effetti a catena” anche in Libia. Lo ha detto oggi ad “Agenzia Nova” l’analista libico Tarek Megerisi, fellow presso l'European Council on Foreign Relations (Ecfr). “Finora non vedo alcun un segno di ricaduta in Libia”, afferma l’esperto. Tuttavia, “se le cose in Sudan dovessero andare per le lunghe”, il generale libico Khalifa Haftar, comandante dell’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna) con sede nell’est, e i suoi alleati “potrebbero essere coinvolti: il che potrebbe cambiare l'equilibrio di potere e avere un numero qualsiasi di effetti a catena sul conflitto libico”, ha detto Megerisi. (Res)