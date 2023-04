Natalità: Bandecchi (Ap), maggioranza e opposizione concordino misure

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Denatalità alle stelle, il nostro Paese non è mai stato così vecchio. Finalmente il governo sta prendendo in mano la situazione ma le azioni da fare sono tante: quelle di emergenza e quelle invece a lungo raggio". A dirlo, in una nota, è il coordinatore nazionale di Alternativa popolare, Stefano Bandecchi. "I giovani non fanno più figli e le famiglie non hanno il supporto necessario per vivere con la tranquillità che meritano; per questo sono convinto sia necessario partire da qui, dare modo a madri e padri di avere un congedo parentale più lungo e al 100 per cento della retribuzione - continua Bandecchi -. Così facendo non solo il neo genitore avrà modo di prendersi cura del figlio, ma potrà guadagnare la stessa cifra. Non possiamo avere un atteggiamento 'punitivo' verso chi ha voglia di metter su famiglia, al contrario, dobbiamo essere loro grati, perché un Paese dove ci sono tante nascite è un Paese ricco, con un'economia che funziona". Bandecchi conclude con un appello alla politica: "Maggioranza e opposizione si uniscano e concordino misure strutturali - afferma - perché, per risolvere il problema, non si possono mettere in campo misure che vengono smantellate da una legislatura all'altra, serve continuità o questa crisi sarà insanabile". (Com)