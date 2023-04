Milano: De Albertis (Ance), aumento oneri scelta sensata, ma più tardi viene approvata meglio è

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sull'aumento oneri di urbanizzazione "ci è stato comunicato che è un'esigenza, perché non è stato fatto da tantissimi anni ed è una richiesta della Corte dei conti. La logica con cui viene fatta questa scelta è sensata, nell'area centrale della città vengono incrementati molto mentre negli ambiti più esterni le percentuali sono molto inferiori, ed è una soluzione che abbiamo condiviso con l'amministrazione. Magari quello che potremmo auspicare è che più in là viene approvata meglio è, perché ci dà un po' più di fiato". Lo ha detto Regina De Albertis, presidente Assimpredil Ance, a margine del convegno "Piano parcheggi e qualità urbana - una politica per la Transizione Ecologica" nella sede di Assimpredil Ance a Milano, in merito alla delibera proposta dalla Giunta in Consiglio comunale sull'amento degli oneri di urbanizzazione, che verrà votata nelle prossime sedute consiliari. "In questo momento il costo per costruire al metro quadro" è elevato, ha specificato "e questo ricade sui prezzi di vendita". "Quindi ogni ulteriore aumento ricade non solo su di noi, ma anche sui cittadini stessi", ha concluso. (Rem)