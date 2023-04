Pnrr: incontri Fitto-ministri su terza rata e prossima scadenza di giugno 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All’indomani dell’approvazione definitiva del decreto Pnrr, continua il lavoro del governo in vista della positiva conclusione delle verifiche di tutti gli obiettivi raggiunti al 31 dicembre 2022 da parte della Commissione europea e al perfezionamento di richiesta della terza rata del Pnrr e di quelli in scadenza al 30 giugno 2023. Questa mattina, il ministro per Affari europei, il Pnrr, il Sud e la Politica di coesione, Raffaele Fitto, ha fatto il punto con il vicepresidente e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, con il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, con il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara e con il ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti. Nel dettaglio, con il ministro dell’Interno sono state affrontate le criticità emerse in relazione ai Piani Urbani Integrati approvati con decreto del 22 aprile 2022. I ministri hanno preso atto delle osservazioni fornite dai servizi della Commissione in ordine all’ammissibilità di alcune tipologie di interventi. (segue) (Rin)