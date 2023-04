Pnrr: incontri Fitto-ministri su terza rata e prossima scadenza di giugno 2023 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’obiettivo dell’incontro è stato la definizione di modalità e termini per adottare le opportune iniziative per completare positivamente la fase di verifica. Il ministro dell’Istruzione e del Merito ha illustrato nel dettaglio lo stato di avanzamento degli obiettivi in scadenza al 30 giugno 2023 che prevede l’aggiudicazione di tutti gli appalti relativi al Piano asili nido. Nel corso della riunione, il ministro ha fornito lo stato di attuazione dell’intervento e le modalità e i termini per la positiva valutazione da parte della Commissione. Inoltre si è convenuto di rafforzare il monitoraggio di tutti gli obiettivi del ministero. Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha illustrato i contenuti delle linee guida necessarie a completare il raggiungimento della milestone relativa alle concessioni portuali, obiettivo necessario al completamento delle verifiche degli adempimenti connessi all’erogazione della terza rata. Sulla base delle osservazioni della Commissione inviate nei giorni scorsi i ministri hanno condiviso le modalità e i termini per il coinvolgimento dell’Autorità dei trasporti in ordine alla definizione dei Piani economici finanziari. (segue) (Rin)