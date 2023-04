Speciale difesa: ministro Difesa tedesco, a Ramstein nessuna decisione su adesione a Nato o Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All'incontro che i il Gruppo di contatto per l'Ucraina terrà oggi alla base Nato di Ramstein non verrà assunta alcuna decisione sull'adesione del Paese aggredito dalla Russia all'Alleanza atlantica o all'Ue. È quanto dichiarato dal ministro della Difesa tedesco, Boris Pistorius, all'emittente televisiva “Zdf”. In particolare, l'esponente del governo federale ha affermato: “La porta è socchiusa, ma ora non è il momento di decidere”. Per Pistorius, l'ingresso nell'ex repubblica sovietica nella Nato deve essere valutato dopo la fine della guerra mossa dalla Russia e “non ora per solidarietà”, bensì “a mente fredda e cuore caldo, non viceversa”. (Geb)