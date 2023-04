Germania: ministero Finanze, Patto stabilità Ue verrà violato nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania violerà il Patto di stabilità e crescita dell'Ue nel 2023, con livelli di deficit e debito superiori a quelli consentiti dai parametri europei. È quanto prevede il ministero delle Finanze tedesco nel Programma di stabilità che dovrà essere presentato alla Commissione europea per l'approvazione. In particolare, il deficit dovrebbe attestarsi a poco più del 4 per cento del Pil, mentre la normativa dell'Ue in materia di bilancio consente un massimo del 3 per cento. Tuttavia, l'indicatore dovrebbe scendere a poco meno del 2 per cento nel 2024, riducendosi di un punto percentuale nei due anni successivi. Nel 2023, il debito pubblico dovrebbe raggiungere il 68 per cento del Pil per declinare al 65,5 per cento entro il 2026. Tuttavia, il Patto di stabilità e crescita dell'Ue consente un livello massimo del 60 per cento. specifiche di Maastricht sono sospese a causa della pandemia della corona e della guerra in Ucraina. (Geb)