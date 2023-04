Speciale difesa: Iran, il ministero dona all'esercito 200 nuovi droni strategici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Desidero rivolgere a tutta la Redazione di Agenzia Nova e a coloro che hanno creduto in questo progetto editoriale, gli auguri da parte della Difesa e delle Forze Armate italiane" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Le Forze armate dell'Iran hanno ricevuto, in una cerimonia che si è svolta a Teheran, più di 200 nuovi veicoli aerei senza pilota (Uav) come parte di un accordo con il ministero della Difesa teso a migliorare la prontezza al combattimento del Paese. Lo ha riferito l'agenzia di stampa ufficiale iraniana “Irna”, secondo cui i velivoli includono una serie di droni a lungo raggio progettati e prodotti congiuntamente dal ministero della Difesa e dall'esercito della Repubblica islamica per diverse missioni di sorveglianza, evasione di radar, rilevamento, intercettazione e combattimento. I droni di nuova generazione sono in grado di compiere "missioni speciali", grazie all'apporto di una serie di modifiche come la dotazione di missili aria-aria e terra-aria, bombe a distanza intelligenti e sistemi di guerra elettronica. La consegna degli Uav ha avuto luogo due giorni dopo la ricorrenza della Giornata nazionale dell'esercito che si è celebrata in tutto il Paese lo scorso 18 aprile. Secondo quanto riferito dal ministro della Difesa e vice capo di Stato maggiore delle Forze armate iraniane, Mohammad Reza Gharaei Ashtiani, "l'Iran continuerà a migliorare le sue competenze nel settore dei droni" e, dopo una valutazione degli scenari di combattimento, il ministero della Difesa è giunto alla conclusione che "i droni svolgono un ruolo chiave nei conflitti". (Res)