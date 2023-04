Speciale difesa: Germania, i golpisti del principe di Reuss preparavano l'assalto al Bundestag

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal 2017 al 2021, la golpista è stata deputata al Bundestag di Alternativa per la Germania (Afd), partito nazionalconservatore di opposizione che raccoglie consensi anche nell'estrema destra. L'Ufficio federale per la protezione della Costituzione (Bfv) classifica Afd come organizzazione estremista di destra. Giudice a Berlino, Malsack-Winkemann è stata destituita dall'incarico a seguito dell'arresto e collocata a riposo. Oltre a preparare un governo e l'assalto al Bundestag, “Il Consiglio” aveva avviato l'addestramento della propria componente militare, le “Compagnie di difesa della patria”, diffuse in tutta la Germania e strutturate su 280 unità. Guidate da ex ufficiali del Comando forze speciali dell'esercito tedesco (Ksk), queste formazioni venivano reclutate tra il personale in servizio e a riposo delle Forze armate della Germania (Bundeswehr). Altri miliziani provenivano dall'Armata popolare nazionale (Nva) della Repubblica democratica tedesca. I golpisti del “Consiglio” sono principalmente dei “Reichsbuerger”, ossia “cittadini dell'Impero”. Non necessariamente monarchici, questi estremisti di destra non riconoscono la Repubblica federale di Germania né le sue leggi. Gli appartenenti al movimento sostengono forme di autogoverno comunitario a livello locale, di norma confinata a limitati agglomerati rurali o a singole abitazioni. Tra le attività dei “Reichsbuerger” figurano ronde di sorveglianza nei centri urbani e l'organizzazione di milizie armate. Negli ultimi anni, in particolare con il diffondersi delle teorie della cospirazione che hanno accompagnato la pandemia di Covid-19, i “cittadini dell'impero” stanno sperimentando una netta radicalizzazione. (Geb)