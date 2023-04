India-Sudan: Modi esamina situazione sicurezza e ordina piani per evacuare connazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro dell’India, Narendra Modi, ha presieduto oggi una riunione di alto livello per esaminare la sicurezza in Sudan. All’incontro, in videoconferenza, hanno partecipato, tra gli altri, il ministro degli Esteri, Subrahmanyam Jaishankar; il consigliere per la Sicurezza nazionale, Ajit Doval, e l’ambasciatore indiano a Khartum, B.S. Mubarak. Lo riferisce un comunicato dell’ufficio del premier. Modi è stato informato sulla situazione sul terreno, in particolare sulla sicurezza degli oltre tremila indiani presenti nel Paese africano. Uno di loro è morto all’inizio degli scontri, colpito da un proiettile vagante. Il capo del governo ha dato indicazione di monitorare attentamente la situazione, di preparare piani di evacuazione di emergenza e di mantenere una stretta comunicazione con i Paesi vicini del Sudan. In seguito agli ultimi sviluppi sudanesi, il ministero degli Esteri indiano ha istituito un’unità di crisi. Ieri il ministro Jaishankar ha incontrato a New York il segretario dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, con cui ha discusso del Sudan, della presidenza indiana del G20 e dell’Ucraina.(Inn)