Romania: ministro Agricoltura, su importazioni regole vanno stabilite insieme

- La Romania è solidale con gli agricoltori polacchi, ungheresi, bulgari e slovacchi, “ma dobbiamo stabilire le regole congiuntamente, non entrare in una gara di decisioni legali”. Lo ha detto il ministro dell'Agricoltura romeno, Petre Daea, al termine dell'incontro avuto con il suo omologo ucraino, Mikola Solski, in visita a Bucarest. "Nel contesto dato, le regole di normalità che conoscevamo da tempo sono scomparse, e ora siamo costretti dalla situazione a creare nuove regole per rispondere alle esigenze degli agricoltori sia ucraini che romeni. Questo è il secondo incontro che ho con il ministro Mikola Sorski. Abbiamo deciso insieme di concordare alcune questioni che possiamo annunciare oggi, in modo da poter migliorare la situazione, sapendo che quattro Paesi hanno preso unilateralmente la decisione di interrompere le importazioni. Noi non l'abbiamo fatto, perché abbiamo ritenuto necessario, da un lato, essere con gli agricoltori romeni e, dall'altro, rispettare gli accordi che abbiamo firmato, affinché la regola rimanga la regola”, ha detto il ministro. "Abbiamo deciso di attendere la decisione che prenderà la Commissione Ue, in quanto firmatari di una lettera congiunta indirizzata alla presidente della Commissione europea, lettera firmata dai quattro primi ministri di Romania, Polonia, Ungheria, Slovacchia e dal Presidente della Bulgaria", ha concluso il ministro.(Rob)