25 aprile: Sala su La Russa, al corteo deve esserci spazio per tutti

- Se il presidente del senato Ignazio La Russa debba partecipare al corteo del 25 aprile, è difficile dirlo. Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala. "È difficile dirlo perché poi alla fine ai cortei ognuno può esserci, mentre chi parla sul palco nasce da inviti che vengono fatti. Quindi sia chiaro che se non viene invitato é un'altra questione - ha continuato - ma ai cortei deve esserci spazio per tutti". Il sindaco lo ha affermato a margine del convegno "Piano parcheggi e qualità urbana - una politica per la Transizione Ecologica" nella sede di Assimpredil Ance a Milano. Ha poi aggiunto: "Io ci vado e userò parole precise, ma è chiaro che non voglio mai appartenere alla categoria di quelli che creano ulteriori tensioni. Un conto è parlare in maniera precisa e ribadire il proprio credo, un altro conto e creare tensioni di cui oggi proprio non abbiamo bisogno", ha concluso Sala. (Rem)