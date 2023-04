Germania: Unità Pianificazione e Comando ministero Difesa ricostituita entro maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unità Pianificazione e Comando del ministero della Difesa tedesco verrà ricostituita “entro la fine di maggio”. È quanto comunicato dallo stesso dicastero, che aggiunge come la reintroduzione dell'ufficio rientri nella riorganizzazione della Difesa voluta da suo titolare, Boris Pistorius. Come riferisce l'emittente radiotelevisiva “Ard”, l'Unità Pianificazione e Comando è stata istituita nel 1968 e sciolta nel 1992 nel quadro dei tagli al bilancio della difesa. Ora, il reparto verrà affidato al generale di brigata dell'esercito Christian Freuding, attualmente alla guida dell'Unità speciale per l'Ucraina. Con la riorganizzazione del suo ministero, Pistorius mira ad “attuare più velocemente e con maggiore forza la svolta epocale”, innescata dalla guerra che la Russia ha mosso contro l'Ucraina. Di conseguenza, con l'Unità Pianificazione Comando, “non verranno creati nuovi posti”, bensì saranno ridotti quelli presso gli uffici del ministro, dei sottosegretari e del capo di Stato maggiore della Difesa. Il ricostituito reparto avrà come obiettivo “una migliore preparazione dei documenti decisionali” per la dirigenza del dicastero e una loro “più rapida attuazione”. (segue) (Geb)