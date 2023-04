Germania: Unità Pianificazione e Comando ministero Difesa ricostituita entro maggio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La razionalizzazione perseguita da Pistorius prevede, inoltre, l'accorpamento dell'Unità Organizzazione e Revisione alla Direzione per gli Affari giuridici. L'Unità per il Controllo strategico degli armamenti sarà unita alla Direzione per l'equipaggiamento. In una fase successiva, si tratterà di “smantellare possibili strutture duplicate e migliorare il processo decisionale.” La svolta di Pistorius ha avuto inizio a marzo scorso con la sostituzione dei vertici del suo ministero. Il capo di Stato maggiore della Difesa, il generale Eberhard Zorn, è stato avvicendato nell'incarico assunto nel 2018 dal generale di corpo d'armata Carsten Breuer. A sua volta, la direttrice dell'Ufficio federale per gli armamenti, la tecnologia informatica e il sostegno operativo delle Forze armate (Baainbw), Gabriele Korb, è stata sostituita dalla sua vice, Annette Lehnigk-Emden. (Geb)