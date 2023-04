Sanità: Schillaci, impegnati per recuperare ritardi screening oncologici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La prevenzione intesa come sani e corretti stili di vita e la prevenzione oncologica, attraverso l’adesione ai programmi di screening, “sono determinanti per migliorare lo stato di salute ed evitare malati in futuro”. Lo ha detto il ministro della Salute, Orazio Schillaci, aprendo i lavori della Giornata nazionale della salute della donna, istituita e promossa su iniziativa del ministero della Salute e della Fondazione Atena Onlus. “Durante la pandemia – ha aggiunto il ministro - abbiamo assistito a un calo significativo degli screening oncologici e siamo impegnati per recuperare i ritardi accumulati attraverso campagne di sensibilizzazione e di informazione. Il Servizio sanitario nazionale offre tre programmi di screening gratuiti. Due di questi sono tipicamente femminili, seno e collo dell’utero; il terzo screening è per il tumore del colon-retto, una malattia divenuta tra le principali neoplasie nelle donne”. “Stiamo inoltre valutando - ha proseguito il ministro - di estendere gli screening anche per il cancro al polmone, patologia in aumento tra le donne italiane. Ma la nostra attenzione è a tutte le principali patologie con l’obiettivo di arrivare a garantire a ogni donna un idoneo percorso per accedere con facilità a prevenzione, cura e riabilitazione più adeguati e completi, assicurando una migliore qualità dell’appropriatezza terapeutica e rafforzando ulteriormente la centralità della persona e la personalizzazione delle terapie”, ha concluso. (Rin)