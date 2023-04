Balneari: Paita (Az-Iv), maggioranza ha raccontato bugie alla categoria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questa vicenda dei balneari non finirà bene. Non si possono raccontare bugie a una categoria". Lo dice la presidente del Gruppo Azione-Italia Viva, Raffaella Paita, a "Coffee Break" su La7."Credo sia stato un errore importante da parte della destra – spiega Paita - presentarsi in campagna elettorale promettendo di non cambiare niente e tutelare tutte le concessioni. Ma questo non accadrà, perché questa situazione non regge. È giusto tutelare gli investimenti e il lavoro degli imprenditori – prosegue la capogruppo - ma ci sono altrettanti imprenditori seri che hanno diritto di accedere a questo tipo di servizi. La concorrenza e l'innovazione vengono messi da parte per tutelare pochissime persone", conclude. (Rin)