Imprese: Asfo Lazio, Sveva Belviso eletta nuovo presidente

- L'Assemblea dei soci di Asfo Lazio (Associazione delle imprese che svolgono attività commerciale per la fornitura di beni e servizi nel settore della sanità nella Regione) ha eletto come nuovo presidente Sveva Belviso. "Ringrazio per l'impegno profuso in questi anni il mio predecessore Massimo Riem - ha spiegato la Belviso - grazie al quale l'Associazione è cresciuta e si ramificata sul territorio come non mai, da oggi continueremo lungo il nostro percorso di ascolto e di sostegno alle nostre imprese nel loro quotidiano impegno professionale, monitorando le istanze dei territori e assicurando assistenza tecnica e consulenza nel rapporto con la Pubblica amministrazione, proprio con quest'ultima proseguiteremo al fianco dei nostri associati la battaglia che stiamo portando avanti contro il pay back". (Com)