Cultura: Borgonzoni, bene misure Agcom per la difesa della cultura e della creatività della musica italiana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La deliberazione di l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Agcom) "è un primo passo verso una maggiore trasparenza ed equilibrio nel mercato delle piattaforme mondiali, in cui le aziende globali giocano un ruolo di grande importanza. In questo scenario complesso, è fondamentale adottare con urgenza misure adeguate a tutelare i diritti di tutta la filiera musicale italiana nel mondo del digitale". Lo sottolinea il sottosegretario di Stato al ministero della Cultura, Lucia Borgonzoni, commentando la notizia che Agcom ha deliberato di adottare misure cautelari nei confronti di Meta e Facebook Italia nell'ambito dell'istruttoria per presunto abuso di dipendenza economica nei confronti di Siae. (Rin)