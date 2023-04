India: gli Usa inviano bombardieri supersonici B-1B per esercitazioni al confine con la Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti hanno inviato a sorpresa un paio di bombardieri strategici supersonici B-1B in India per un’esercitazione congiunta che avrà luogo in un’area non lontana dal confine conteso con la Cina. Lo riporta il “South China Morning Post”, secondo cui i velivoli sono già stati avvistati a Bangalore, nel sud dell’India, e saranno trasferiti nei prossimi giorni alla base dell’Aeronautica indiana di Kalaikunda, nel Bengala occidentale, dove saranno impiegati nella fase dedicata al combattimento aereo dell’esercitazione Cope India, iniziata il 13 aprile scorso e in corso fino a lunedì 24. Le manovre si svolgeranno a meno di 700 chilometri dal confine cinese. È la prima volta che i bombardieri B-1B prendono parte a un’esercitazione in India, a dimostrazione del desiderio di Washington di puntare con sempre maggior decisione su Nuova Delhi per il contenimento della Cina in Asia. (segue) (Cip)