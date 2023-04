India: gli Usa inviano bombardieri supersonici B-1B per esercitazioni al confine con la Cina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I rapporti tra l’India e la Cina sono precipitati nel giugno del 2020, a seguito di uno scontro senza armi da fuoco nella contesa valle di Galwan nel quale hanno perso la vita 20 militari indiani e quattro cinesi. Da allora i vertici due eserciti hanno tenuto diverse tornate di colloqui per favorire il disimpegno dalle aree oggetto di disputa lungo il confine, ma la tensione resta alta e l’India ha assunto un ruolo sempre più centrale nell’architettura diplomatica regionale anti-cinese promossa dagli Stati Uniti, in particolare attraverso la sua partecipazione al gruppo Quad con Usa, Giappone e Australia. Il blocco è stato voluto in particolare dall’amministrazione del presidente Joe Biden per “mantenere la pace e la stabilità” nell’Indo-Pacifico, ma secondo la Cina rappresenta “una piccola cricca” di Paesi intenzionati a “provocare uno scontro”. (Cip)