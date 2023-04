Indonesia: partito di governo sceglie il proprio candidato alle elezioni presidenziali 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito democratico indonesiano di lotta (Pdip) del presidente dell'Indonesia Joko Widodo ha annunciato oggi di aver scelto Ganjar Pranowo come candidato per le elezioni presidenziali in programma in quel Paese nel 2024. Pranowo è governatore di Giava Centrale, la più popolosa tra le province dell'Indonesia; alle elezioni affronterà l'ex governatore di Giacarta, Anies Baswedan, e l'ex comandante delle forze speciali Prabowo Subianto, in una contesa serrata per la carica di capo dello Stato della terza più grande democrazia del mondo. L'annuncio della scelta di Pranowo da parte del Pdip pone fine a mesi di incertezza politica in merito al successore del presidente uscente Widodo, che sta per giungere al termine dei due mandati presidenziali fissati come limite dalla Costituzione. Ganjar è governatore di Giava Centrale dal 2013, ed è esponente di una generazione di leader provinciali esterni all'elite politica indonesiana, che hanno edificato una base di consenso tramite programmi di riforma e promesse di efficienza e trasparenza. Il governatore ha visto però calare il proprio consenso questo mese, dopo aver sostenuto l'appello di un alto governatore a escludere Israele dai Mondiali di calcio under-20 che l'Indonesia - Paese a maggioranza musulmana - avrebbe dovuto ospitare a breve. Proprio le resistenze di Giacarta alla partecipazione della selezione israeliana hanno spinto la Fifa a revocare l'assegnazione del torneo all'Indonesia. (Fim)