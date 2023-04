Pnrr: Vizza (Uil), accentramento che arriva da Roma mette all'angolo Lombardia e Milano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Denunciamo da tempo che serve un piano di assunzioni e supporto per quei piccoli comuni ch,e in assenza di risorse umane, non sono stati in grado di affrontare la progettazione delle misure del Pnrr. E in questo caso, visto che si sventola a più voci l'autonomia differenziata, che come UIL, cosi come impostata, crediamo aumenterà le disuguaglianze, le regioni cosi dette 'virtuose' non hanno nemmeno pensato di fornire un supporto ai sindaci dei piccoli comuni per programmazione e progettazione". Il segretario Generale UIL Lombardia Enrico Vizza, con queste parole, torna a parlare di Pnrr e della mancata costituzione della cabina di regia tra ANCI, UIL, CGIL e CISL, Comune di Milano e Città Metropolitana prevista dall'accordo sottoscritto dall'ex premier Draghi. "Osserviamo - aggiunge - che la confusione è sempre più totale, con l'assenza di una cabina di regia (tranne in alcuni comuni della Lombardia) che Milano e la Città Metropolitana avrebbe dovuto costituire, e senza avere un quadro dell'entità dei progetti e le ricadute sul territorio. Il Sindaco Sala chiedeva maggiori risorse, ma non ha mai presentato i progetti al Consiglio comu- nale e alle Parti sociali. E che dire della misura promossa ora Governo che ci lascia perplessi e preoc- cupati? L'accentramento che arriva da Roma non da alcun ruolo a Regione Lombardia, su cui, dovrebbero ricadere 11,5 miliardi di euro. Le risorse assegnate sono in parte a debito delle future generazione. Noi, invece, assistiamo a resistenze tra ministeri e a dichiarazioni strampalate. E' in gioco una delle più importanti opportunità per il nostro paese che come sempre finirà all' italiana, non spendendo i soldi assegnati dall' Unione Europea". (Com)