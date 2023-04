Russia-Ucraina: viceministro Esteri Mosca, piano cinese potrebbe essere chiave per soluzione diplomatica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alcune disposizioni del piano di pace della Cina per l'Ucraina possono essere la chiave per i futuri sforzi di pace. Ad affermarlo è stato il viceministro degli Esteri russo, Mikhail Galuzin, intervistato dall'emittente "Rt". "Prima di tutto, siamo grati ai nostri partner cinesi per la loro sincera intenzione, il desiderio di contribuire alla soluzione della crisi ucraina", ha detto in Galuzin, osservando che le parti hanno posizioni comuni su questioni come l'importanza della carta delle Nazioni Unite. "Alcune disposizioni del piano di pace presentato dai nostri colleghi cinesi potrebbero essere la base per i futuri sforzi di pace", ha aggiunto il viceministro. (Rum)