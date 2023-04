Veneto: De Poli (Udc), ok Mit a 727.000 euro contro barriere architettoniche, impegno per inclusione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Si va verso il via libera del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti al decreto interministeriale che assegna 727.704 euro al Veneto rispondendo cosi al fabbisogno della Regione. Dal governo un segnale concreto di attenzione nei confronti del mondo della disabilità". Lo afferma il senatore Udc Antonio De Poli. "Dobbiamo lavorare insieme per promuovere città più inclusive e aperte alle diversità, cominciando dal fatto che sui territori, quando si progetta, bisogna farlo per tutti e non soltanto per una parte della popolazione", aggiunge De Poli che spiega: "La Conferenza unificata Stato-Regioni ha esaminato e dato parere favorevole al decreto interministeriale di ripartizione delle risorse finanziarie assegnate al Mit per la gestione del Fondo. Il decreto ripartisce le risorse tra le Regioni, che provvederanno, attraverso l'intervento delle amministrazioni locali, all'assegnazione dei contributi ai cittadini diversamente abili che ne hanno fatto richiesta per migliorare l'accessibilità e la fruibilità delle proprie abitazioni". Le somme previste "verranno erogate dopo che il decreto sarà sottoscritto da parte dei ministri delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Lavoro e delle Politiche sociali e dell’Economia e delle Finanze", conclude De Poli.(Rin)