Pa: Zangrillo, soldi per assunzioni? Non sono preoccupato

- In merito all'allarme dell'Ufficio parlamentare per il bilancio circa i soldi per le assunzioni nella Pa "non sono preoccupato, abbiamo programma molto intenso per la assunzioni fatto di sostituzione turnover e rafforzamento degli enti territoriali. La mia preoccupazione per le risorse è riferita a rinnovi contrattuali. Dobbiamo sforzarci di reperire queste risorse e stare attenti a non scassare conti dello stato". Lo ha detto il ministro della Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo ad "Agorà" su Rai3. (Rin)