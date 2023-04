Energia: Mazzetti (FI), inaccettabile proposta blocco caldaie gas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cavillo del 115 per cento come limite di efficienza per le caldaie "è, nei fatti, un blocco alla produzione e alla vendita e mette in seria difficoltà i cittadini, che spesso hanno già acquistato caldaie più efficienti o con miscele meno inquinanti, e tutta la filiera italiana delle costruzioni, degli impianti e dei componenti, di cui siamo leader. Non si può non tener conto di quanto il settore sia andato verso modelli e combustibili meno inquinanti, perché le aziende anticipano il cambiamento, e non si può non tener conto delle tasche dei cittadini". Lo sottolinea Erica Mazzetti, parlamentare di Forza Italia e componente commissione ambiente, che definisce "inaccettabile questa misura contenuta nella bozza della revisione del regolamento Ecodesign". "Non soddisfatta della direttiva per le case green, già esageratamente stringente e che ci impegniamo a rivedere, l'Europa – prosegue Mazzetti – ha pensato bene di sfornare un'altra norma inutile e costrittiva che danneggia in primis il nostro Paese ma che non contribuisce minimamente alla riduzione delle emissioni. Auspico che nella discussione in programma la prossima settimana prevalga il buonsenso rispetto all'ideologia ambientalista declinata solo in chiave di limiti, divieti e obblighi. Questo modello non funziona: i cittadini devono essere coinvolti e non forzati".(Rin)