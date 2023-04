Natale Roma: Cappa-Ceccarelli (Iv), città deve tornare a splendere e guidare trend di crescita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Marco Cappa e Giovanna Ceccarelli, coordinatori Italia viva Roma, in una nota scrivono: "Oggi, 21 aprile, si celebra il Natale di Roma: l'Urbe compie 2776 anni. L'esortazione è che la nostra città possa tornare a splendere e a guidare i trend di crescita e sviluppo nazionali". "In questi giorni sono, infatti, in visita gli ispettori del Bureau International des Expositions - aggiungono - per valutare se Roma abbia tutte le carte in regola per ospitare Expo 2030. La vittoria della candidatura di Roma rappresenterebbe un avanzamento significativo per il sistema Paese, l'auspicio migliore che possiamo fare nel giorno del compleanno della nostra città. Abbiamo avuto ieri la bella notizia che è stata approvata in Aula Campidoglio la mozione dei nostri consiglieri Valerio Casini e Francesca Leoncini - con il sostegno anche di altri gruppi politici che ringraziamo - per celebrare con una targa commemorativa i partigiani che hanno preso parte all'azione di via Rasella, una delle più importanti della Resistenza contro i nazisti, e rendere omaggio a tutti i partigiani, in particolare a Mario Fiorentini nostro storico iscritto che ha vissuto lì nei pressi fino alla morte, lo scorso agosto. In attesa che venga realizzata la nostra proposta di intitolare a Mario Fiorentini il largo sito in Via Rasella abbiamo deciso intanto di celebrare proprio lì con la nostra comunità, e quanti vorranno unirsi a noi, il 25 aprile. Appuntamento, dunque, in Via Rasella angolo Via del Boccaccio (zona Barberini) a mezzogiorno martedì 25 aprile". (Com)