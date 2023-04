Balneari: Tosi (FI), trattare con l'Europa, senza ipocrisia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In Europa sui balneari c'è la fiera dell'ipocrisia: a proposito di concessioni molto più importanti di quelle balneari, che sono quelle autostradali, il mood dell'Europa ad un certo punto era: tutte le concessioni autostradali devono andare a gara per rispettare l'imparzialità, il libero mercato. Poi arrivano a scadenza le concessioni tedesche ed anche la Germania doveva andare a gara con le sue concessioni. E cosa ha detto l'Europa? Ha cambiato opinione, stabilendo che, se le concessioni sono totalmente in mano pubblica, allora si può continuare con gli affidamenti in house e le concessioni in essere. L'Europa dovrebbe essere un po' più lineare nei comportamenti. Per chiudere, andranno fatte delle procedure sui balneari in Italia, andrà riconosciuto un valore di subentro per chi ha fatto investimenti e portato le attività ad avere un valore e devono esser fatte delle procedure anche, ove si vada a gara, che tengano conto della capacità di gestire. Questa è un'operazione trasparente". Lo ha detto Flavio Tosi deputato di Forza Italia, ospite di "Omnibus" su La7.(Rin)