Sudan: Oms, bilancio scontri sale a 400 morti e 3.500 feriti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sale ad oltre 400 morti e 3.500 feriti il bilancio degli scontri in corso da sabato scorso in Sudan fra l'esercito militare e le Forze rapide di supporto (Rsf). Lo riferisce l'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms), aggiornando il precedente bilancio. Nonostante la tregua umanitaria di 72 ore annunciata questa mattina dalle Rsf sul loro account Twitter, in concomitanza con l'avvio della festa dell'Eid al Fitr (la fine del Ramadan), i combattimenti non sembrano essere cessati del tutto. Fonti locali e residenti di Khartum hanno infatti riferito all'emittente "Al Jazeera" di aver udito spari in diversi quartieri. Dopo i bombardamenti aerei a Khartum, questa mattina sono iniziate le operazioni di rastrellamento da parte dei soldati dell'esercito, il che lascia presupporre che le Forze armate sudanesi (Saf) si stiano preparando per altri scontri. A Bahri (Nord Khartum), situata sulla sponda nord del fiume Nilo, i residenti hanno riferito che l'esercito ha dispiegato un gran numero di soldati e hanno potuto sentire distintamente il rumore di esplosioni e armi da fuoco scontri mentre le Rsf e l'esercito sono coinvolti in aspri combattimenti. (segue) (Res)